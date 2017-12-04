Санкт-Петербург, 4 декабря, 2017, 17:31 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга одобрило передачу стадиона на Крестовском острове футбольному клубу «Зенит», который теперь будет его эксплуатировать и, при необходимости, реконструировать. Срок концессии составит 49 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 декабря в аппарате вице-губернатора Игоря Албина.

Стадион «Санкт-Петербург»

Соответствующее концессионное соглашение между Смольным и ФК «Зенит» уже подготовлено. Согласно расчетам, эксплуатация стадиона может ежегодно стоить до 1,3 млрд рублей в 2018 году, а к 2065 году эта сумма может достичь 2,8 млрд рублей.

Напомним, еще 5 декабря 2016 года петербургские чиновники и функционеры «Зенита» подписали Меморандум о взаимодействии. Однако с его реализацией не спешили. После переговоров 1 декабря 2017 года комитету по инвестициям предложили заключить соглашение в соответствии с пунктом 4.2 статьи 37 федерального закона «О концессионных соглашениях».

Документ предусматривает реконструкцию, техническое обслуживание и эксплуатацию стадиона в течение 49 лет с момента подписания. Предполагается, что «Зенит» должен будет привлечь максимальную зрительскую аудиторию, за счет чего снизится нагрузка на бюджет Петербурга, при этом концессионер заинтересован в качественной эксплуатации арены, чтобы окупить инвестиции.

Помимо стадиона площадью около 289 тыс. кв. метров «Зениту» отдадут вспомогательную инфраструктуру: кассовые павильоны, объекты зоны контроля доступа, причал строителей и земельные участки, нужные для эксплуатации и парковок.

ФК «Зенит» планирует вложить в арену 500 млн рублей из собственных средств и средств ООО «Зенит-Арена». В частности, предусматривается появление девяти новых точек общепита, включая рестораны, бары и кафе.

По концессии ФК должен будет обеспечить на стадионе проведение Чемпионата мира по футболу 2018 года. «При этом концессионер гарантирует, что в дальнейшем готов задействовать стадион в течение трех месяцев в каждом календарном году на любые международные спортивные соревнования. Остальные мероприятия города должны проводиться с учетом графика мероприятий концессионера», — сообщили в Смольном.

По мнению вице-губернатора Игоря Албина, «Зенит» будет «по-хозяйски» и «более внимательно относиться к стадиону, чем в режиме аренды объекта, как это было до сих пор».

«Развитие общепита, торговли, услуг полезно, поскольку позволит компенсировать эксплуатационные расходы и сделает стадион более комфортным для зрителей и болельщиков. Площади, которые есть на нашем стадионе, вполне позволяют развивать коммерческую составляющую проекта. Думаю, соглашение станет дополнительным стимулом для футбольного клуба «Зенит» в реализации спортивных амбиций, ведь буквально на днях Роберто Манчини пообещал болельщикам выиграть Чемпионат России», — заметил Албин.

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Напомним, на правах аренды «Зенит» уже отвечал за эксплуатацию футбольного поля, спортивного освещения, спортивную медицину, спортивные технологии и навигацию, но в июне стало известно, что процесс окончательной передачи стадиона футбольному клубу отстает от графика. Предполагалось, что арену передадут до конца года.

На возведение стадиона на Крестовском острове за 10 лет потрачено более 43 миллиарда рублей из бюджета Санкт-Петербурга, и эта цифра — не окончательная. В следующем году на перенос медиацентра у стадиона ради выкатного поля город выделит около 250 млн рублей. Еще столько же, как ожидается, даст федеральный центр.

Стадион оказался в центре громких скандалов, связанных с проблемами вибрации выкатного поля, пришедшего в негодность газона и текущей раздвижной крыши. Летом 2017 года на стадионе состоялось несколько матчей Кубка Конфедераций. В настоящее время на стадионе проводит свои домашние матчи ФК «Зенит». Летом 2018 года стадион примет матчи Чемпионата мира по футболу, в том числе один из полуфиналов.