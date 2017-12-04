США призывают Киев атаковать Донбасс и Россию: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 4 декабря, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- Расписывая в красках: президент Грузии пожаловался Швейцарии на «агрессию» России;
- Номер не пройдёт: «Восточное партнерство» не станет антироссийским;
- Жажда войны: покажет ли Киев свою мощь в Донбассе и на Черном море;
- Похоже на холодную войну: новая стратегия нацбезопасности США;
- Довериться лидеру: большинство россиян готово отдать свой голос Путину.