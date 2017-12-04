В ДНР сообщили о готовящейся провокации ВСУ под прикрытием ОБСЕ
Донецк, 4 декабря, 2017, 15:59 — ИА Регнум. Возведение фортификационных сооружений в захваченных ВСУ поселках Гладосово и Металлист начнут в ближайшие дни киевские силовики под прикрытием специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщил 4 декабря заместитель командующего ВС ДНР Эдуард Басурин.
«Предупреждаем украинскую сторону от подобных провокаций. Мы готовы предоставить гарантии безопасности для проведения восстановительных работ, о чем заявляли не раз, но возведения фортификационных сооружений под прикрытием ОБСЕ мы не допустим», — цитирует NewsFront Басурина.
По его словам, информация о готовящейся провокации поступила от разведки. В ближайшие дни подразделения ВСУ намерены обратиться в Совместный Центр чтобы получить гарантии на запрет открытия огня со стороны ДНР, а в качестве предлога для такого обращения украинские силовики выбрали необходимость восстановления поврежденных линий электропередач в Гладосово и Металлисте.
Однако в ДНР установили, что под прикрытием «зеркальных патрулей» СММ ОБСЕ украинские силовики планируют возведение фортификационных сооружений, и указали, что данные работы будут пресечены.
Кроме того, ВСУ начали переброску тяжелой техники и боеприпасов на Луганском направлении, об этом 4 декабря сообщил представитель Народной милиции ЛНР.
«Выявлено, что в зоне ответственности 54-й механизированной бригады в районе населенного пункта Новозвановка на позиции временного опорного пункта прибыли четыре БТР и два грузовых автомобиля с боеприпасами и имуществом», — передает Луганский информационный центр.
Еще две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» из состава 58-й бригады ВСУ были зафиксированы в районе Орехово.
Читайте также: США призвали Киев «показать России силу» в Донбассе и на Черном море
Напомним, все указанные действия со стороны Киева нарушают подписанные им Минские соглашения, по которым стороны обязаны прекратить огонь и развести тяжелые вооружения от линии соприкосновения.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате «разборок» между украинскими силовиками погибли 17 человек.