Донецк, 4 декабря, 2017, 15:59 — ИА Регнум. Возведение фортификационных сооружений в захваченных ВСУ поселках Гладосово и Металлист начнут в ближайшие дни киевские силовики под прикрытием специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщил 4 декабря заместитель командующего ВС ДНР Эдуард Басурин.

OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine Миссия ОБСЕ на Украине

«Предупреждаем украинскую сторону от подобных провокаций. Мы готовы предоставить гарантии безопасности для проведения восстановительных работ, о чем заявляли не раз, но возведения фортификационных сооружений под прикрытием ОБСЕ мы не допустим», — цитирует NewsFront Басурина.

По его словам, информация о готовящейся провокации поступила от разведки. В ближайшие дни подразделения ВСУ намерены обратиться в Совместный Центр чтобы получить гарантии на запрет открытия огня со стороны ДНР, а в качестве предлога для такого обращения украинские силовики выбрали необходимость восстановления поврежденных линий электропередач в Гладосово и Металлисте.

Однако в ДНР установили, что под прикрытием «зеркальных патрулей» СММ ОБСЕ украинские силовики планируют возведение фортификационных сооружений, и указали, что данные работы будут пресечены.

Кроме того, ВСУ начали переброску тяжелой техники и боеприпасов на Луганском направлении, об этом 4 декабря сообщил представитель Народной милиции ЛНР.

«Выявлено, что в зоне ответственности 54-й механизированной бригады в районе населенного пункта Новозвановка на позиции временного опорного пункта прибыли четыре БТР и два грузовых автомобиля с боеприпасами и имуществом», — передает Луганский информационный центр.

Еще две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» из состава 58-й бригады ВСУ были зафиксированы в районе Орехово.

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Напомним, все указанные действия со стороны Киева нарушают подписанные им Минские соглашения, по которым стороны обязаны прекратить огонь и развести тяжелые вооружения от линии соприкосновения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате «разборок» между украинскими силовиками погибли 17 человек.