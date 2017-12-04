Москва, 4 декабря, 2017, 15:43 — ИА Регнум. В Кремле не обсуждали возможность бойкота зимних Олимпийских игр до объявления решения Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске сборной России к соревнованиям. Об этом 4 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Нет, не обсуждается. Вы знаете, что мы по-прежнему не согласны со многими решениями, которые принимались WADA в отношении наших спортсменов», — сказал Песков журналистам.

Он также отметил, что Россия выступает против бездоказательного ущемления прав спортсменов и сохраняет приверженность идеалам олимпизма.

По словам Пескова, Россия сохраняет все каналы взаимодействия и диалога как с МОК, так и с другими международными спортивными организациями.

Напомним, 5 декабря МОК на заседании исполкома рассмотрит вопрос об участии российской сборной в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

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