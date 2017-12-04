Минск, 4 декабря, 2017, 17:48 — ИА Регнум. Производство и продажа табачных изделий может пополнить бюджет Белоруссии по итогам 2017 года на $500 млн за счет налоговых поступлений. Кроме этого, Минск планирует активно продвигать свои табачные товары на рынке ЕС. Об этом заявил сегодня, 4 декабря, президент республики Александр Лукашенко на совещании, посвященном предложению об изменении системы работы в сфере табачной продукции.

Serge Serebro Президент Белоруссии Александр Лукашенко

В ходе совещания президент не упустил возможности отметить, что сам выступает против курения и злоупотребления алкоголем, но тем не менее констатировал, что «эта отрасль в Беларуси развивается». Белорусский лидер подчеркнул, что за пределами страны на табачные изделия, произведенные в республике, существует большой спрос.

По словам Лукашенко, некоторые представители бизнеса Белоруссии предложили усовершенствовать производство и реализацию табачной продукции, поскольку потенциал отрасли велик. Глава страны сказал, что продавать белорусскую табачную продукцию есть возможность даже в ЕС.

«Речь идет об одном из значительных источников пополнения бюджета. Поэтому если есть спрос, надо продавать табачные изделия. Не продадим мы, продадут другие. Рынки будут заняты», — заявил Александр Лукашенко.

Сегодня белорусский внутренний рынок обеспечен более чем на 95% табачной продукцией собственного производства, доложил президенту вице-премьер Михаил Русый. Он также отметил, что за последние 17 лет в Белоруссии производство изделий из табака увеличилось более чем в три раза. Количество поставляемых на экспорт табачных изделий из республики выросло в 16 раз, импорт, напротив, сократился в 25 раз.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2011 года совет министров республики обнародовал «План действий по обеспечению сбалансированного развития экономики в условиях изменения официального курса белорусского рубля», предусматривающий увеличение ставок акцизов на табачную продукцию, алкоголь и другие меры. К этому моменту уже было зафиксировано значительное сокращение ассортимента табачных изделий в частных и государственных торговых сетях по всей Белоруссии, что связали с повышенным спросом и недостаточным производством.

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В сентябре 2011 года власти республики решили стимулировать производство табачных изделий. В частности, совет министров постановил нарастить производство табачной продукции на 6% — до более чем 29 млрд штук в год. Причём до этого власти Белоруссии трижды увеличивали квоты на производство табачных изделий.

Как отмечала ранее начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой министерства торговли Белоруссии Ирина Барышникова, акцизную политику Минска критикуют за постоянное повышение налогов на табачные изделия и алкоголь. Однако такая позиция согласована в Евразийском экономическом пространстве, и, как полагает Барышникова, эта политика, в частности ценовая, должна быть еще более жесткой.