Москва, 4 декабря, 2017, 15:05 — ИА Регнум. Ответственных за провал пуска ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Восточный призвал наказать 4 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами.

Mil.ru РН Союз-2.1б

«Нужно представить предложения и о том, как ситуацию исправить, и о том, кто за это ответит, конечно», — сказал премьер.

Представить правительству предложения по исправлению ситуации Медведев потребовал от вице-премьера Дмитрия Рогозина. По словам председателя правительства, инцидент с неудачным пуском ракеты потребует сделать «все необходимые выводы» по результатам работы комиссии.

При этом Медведев подверг критике «начальников», которые еще до выхода ракеты на целевую орбиту поспешили доложить об удачном пуске.

«Плохо и то, что все начальники успели бодро отрапортовать о том, что пуск произведён в соответствии со штатными показателями и что всё хорошо. Это вообще недопустимо», — сказал Медведев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, состоявшийся 28 ноября второй в истории пуск с космодрома Восточный оказался неудачным.

Читайте также: В «Роскосмосе» организована комиссия по расследованию аварии «Фрегата»

Ракета «Союз-2.1б» стартовала в штатном режиме, однако 19 спутников так и не были доставлены на целевую орбиту. Для выяснения причин аварии разгонного блока «Фрегат», который должен был вывести спутники на орбиту, была создана специальная комиссия.