Москва, 5 декабря, 2017, 14:00 — ИА Регнум. Президентская библиотека продлила прием работ на ежегодный мультимедийный конкурс «Взгляд иностранца» до 15 января 2018 года. В конкурсе принимают участие проекты, созданные жителями России за рубежом, и наоборот — иностранцами в РФ. Девиз мероприятия в этом году — «Экология жизни».

Мультимедийный конкурс «Взгляд иностранца» Питенин Дмитрий. Россия, Москва

Заявки на участие в конкурсе уже оставили граждане восемнадцати стран, среди них — США, Китай, Франция, Греция, Норвегия и другие. Россию представляют жители Дальнего Востока, Урала, Сибири, Крыма, Северо-Западного и других регионов.

Главным нововведением этого года стало то, что в конкурсе принимают участие не только фотографии, но и видеозаписи. Их авторами могут быть как профессионалы своего дела, так и любители.

Конкурс представляют несколько номинаций. «Экология жизни» посвящена жанровым фотографиям, демонстрирующим влияние человека на окружающую среду. В номинации «Заповедная земля» — снимки природных памятников, заказников, заповедников и национальных парков. «Чудеса животного мира» демонстрируют фотографии, изображающие жизнь диких животных в их естественной среде обитания. Номинация «Волшебный макромир» призвана показать тайны природы с помощью макрофотографии.

По традиции, конкурс включает географическую номинацию. На этот раз она посвящена Швейцарии и демонстрирует пейзажные снимки, сделанные в стране озер. Победитель номинации определяется народным голосованием.

Еще одна специальная номинация — «Мяч победы» — приурочена к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года в России. Участники конкурса присылают фотографии и видео, посвященные игрокам, комментаторам, болельщикам и другим моментам, связанным с футболом. К участию в конкурсе также допускаются работы, сделанные во время подготовки и проведения Чемпионата мира, Кубка конфедераций и других футбольных состязаний. Главное условие — работы должны отображать развитие инфраструктуры российских городов.

Прием работ для участия в конкурсе начался летом. Лучшие фотографии войдут в фотоальбом, который вместе с лучшими видеороликами пополнит электронный фонд Президентской библиотеки. Кроме того, работы будут продемонстрированы на различных культурных площадках России.