Москва, 4 декабря, 2017, 14:46 — ИА Регнум. Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, большая часть жителей России (67%) проголосовала бы за Владимира Путина. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

За лидера ЛДПР Владимира Жириновского отдали бы голоса 4% респондентов, за лидера КПРФ Геннадия Зюганова — 4%, за министра обороны РФ Сергея Шойгу — 1%. 19% опрошенных пока не знают за кого будут голосовать.

Совершенно точно придут и будут голосовать на выборах президента РФ 24% граждан. 34% заявили что, скорее всего, будут голосовать.

30% опрошенных сомневаются или пока не знают, пойдут ли на выборы президента России. 10% выразили уверенность, что точно не пойдут на выборы.

Большинство жителей России (45%) придут на выборы потому, что считают это своим гражданским долгом, хотят поддержать своего кандидата (24%), чтобы их бюллетень не использовали другие (24%).

20% респондентов сказали, что всегда ходят голосовать. 13% приходят, чтобы повлиять на исход выборов. 10% полагают, что выборы помогут изменить дела в стране к лучшему.

Напротив, те граждане РФ, кто не планирует участвовать в голосовании, мотивируют свой отказ тем, что их участие ничего не изменит (33%).

24% респондентов не интересуются политикой. Не верят, что выборы будут честными, 22%, не видят достойных политиков 17%. Просто не хочется идти 10% опрошенных.

Опрос проведен 24—28 ноября 2017 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента России должны состояться 11 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, глава государства будет избран путём прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок.

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