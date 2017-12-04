Вашингтон, 4 декабря, 2017, 11:28 — ИА Регнум. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер представил основные направления разрабатываемой новой стратегии национальной безопасности страны, информация опубликована 3 декабря на сайте минобороны США.

Иван Шилов ИА REGNUM Авианосец США

Он также отметил схожесть сегодняшней ситуации с ситуацией времен холодной войны. Кроме того, Макмастер подчеркнул, что новая стратегия национальной безопасности США будет отталкиваться от необходимости противостояния России, Китаю, Ирану и Северной Корее.

«Россия и Китай подрывают политические, экономические и оборонные устои, сложившиеся после Второй мировой войны. Они действуют ради продвижения собственных интересов за счет США и их союзников», — сказал советник по национальной безопасности президента США.

Относительно Ирана и КНДР Герберт Макмастер заявил, что эти страны нарушают суверенитет соседей, создают оружие массового поражения и экспортируют терроризм.

«Иран и Северная Корея нарушают суверенитет своих соседей, создают оружие массового уничтожения и экспортируют террор в другие страны», — добавил Макмастер.

Напомним, 4 декабря США и Южная Корея начали крупнейшие в своей истории учения ВВС.

Сами маневры, по мнению экспертов, направлены против КНДР, в качестве реакции на запуск межконтинентальной баллистической ракеты, состоявшийся на прошлой неделе, однако целью их официально выступает только отработка оборонительных действий.

Седьмой флот США направил в Южную Корею шесть истребителей F-22 и 18 F-35, а также 12 тыс. солдат и офицеров.

Пхеньян раскритиковал данную акцию, заявив, что она поставит Корейский полуостров на грань ядерной войны.

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