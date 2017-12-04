Вашингтон, 4 декабря, 2017, 11:15 — ИА Регнум. На смартфонах iPhone X начались сбои в работе системы идентификации лица Face ID после обновления операционной системы iOS. Об этом сообщает портал 9to5mac.

Aplle.com IPhone X

После того, как пользователи запустили обновление iOS 11.2, у них на дисплее появилось сообщение «Невозможно активировать Face ID на этом iPhone».

Отмечается, что для исправления ошибки в большинстве случаев было достаточно перезагрузить смартфон. Однако есть те, у кого ошибка не исчезла. В Apple в этом случае посоветовали обратиться в техподдержку.

Напомним, iPhone X был представлен 12 сентября. Во время презентации не сработала система идентификации лица Face ID.

Как сообщало ИА REGNUM, старт продаж смартфона в России состоялся 3 ноября. После покупки многие пользователи стали жаловаться на различные дефекты в устройстве. В частности, при долгом использовании смартфона на максимальной яркости, мог выгорать дисплей, на холоде не работал сенсор, а из динамиков раздавался треск при воспроизведении музыки на большой громкости.

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