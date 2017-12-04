Москва, 4 декабря, 2017, 10:37 — ИА Регнум. Решение проблемы наркомании — это нелегкий и непроcтой путь. Об этом сегодня, 4 декабря, заявил глава МИД Сергей Лавров на Международной конференции парламентариев по борьбе с наркотиками, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Наркотрафик встал на всемирные рельсы. Наркодоходы подрывают экономические связи», — сказал Лавров.

Но борьба с наркотрафиком продолжается и в мире, и в России. В частности, Россия проводит антинаркотические операции, например, операцию «Канал». РФ также тесно взаимодействует с ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря в Госдуме проходит Международная конференция парламентариев из 42 стран по борьбе с наркотиками. В конференции принимают участие более 500 человек. Среди стран-участников будут представители Болгарии, Венгрии, Словении, Филиппин, Эквадора, Узбекистана, Казахстана и других стран.

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