Киев, 4 декабря, 2017, 10:42 — ИА Регнум. Поддержку заблокированному украинскими активистами телеканалу NewsOne выразил бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, сообщается 3 ноября на сайте телеканала.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Ранее ИА REGNUM сообщало, что подъезд к бизнес-центру, в котором располагается офис телеканала был заблокирован неизвестными в военной форме и балаклавах. Они потребовали извинений от депутата Верховной рады Евгения Мураева, который является владельцем NewsOne, за высказывание в телеэфире о том, что события «майдана» 2013−2014 годов были государственным переворотом.

Люди в форме также потребовали прекращения трансляции «российской пропаганды» на территории Украины. По их словам, руководство должно уволить ведущих и сменить редакционную политику с «прокремлевской на проукраинскую».

Накануне блокирования телеканал NewsOne транслировал акцию «Марш за народный импичмент», организованный сторонниками Саакашвили и направленный против президента Украины Петра Порошенко.

Саакашвили поблагодарил телеканал за работу и сообщил, что он не является «дьяволом».

"Это не какая-то сделка с дьяволом. NewsOne для меня не дьявол. У меня другие дьяволы. Для меня дьявол — это «Пятый канал», для меня дьяволы — Ахметов, Пинчук, Коломойский и его канал, как олигархический», — заявил политик.

Напомним, 3 декабря 150 активистов перекрыли вход в здание колючей проволокой. Они также привезли грузовик с мешками, содержание которых неизвестно.

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