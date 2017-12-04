Москва, 4 декабря, 2017, 09:41 — ИА Регнум. На стройке Керченского моста завершается сооружение всех опор автодорожной части моста. Все пролёты автодорожной части будут соединены между собой в конце декабря 2017 года, сообщили в Росавтодоре.

European Space Agenc Космический снимок. Керченский мост

«Опоры под железную дорогу готовы на 50%. Пролеты под автодорогу на данный момент собраны на 95%, — отметил начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора Роман Новиков.

Кроме того, по его словам, строители моста через Керченский пролив полностью заасфальтировали почти 9 км покрытия автодорожного моста при общей протяженности 19 км.

Гарантия на покрытие автодорожной части моста составляет 12 лет. Продолжение дорожных работ намечено на весну 2018 года, они будут выполнены на двух морских участках моста, сказал Новиков.

«В ближайшие недели, если позволит погода, рассчитываем завершить сборку мостового полотна», — отметил Новиков.

Всего будет возведено 288 опор, из которых 85 — в морской акватории и единая нить металлоконструкций соединит все участки Крымского моста.

Первую опору под автодорожную часть Керченского моста строители сделали в апреле 2016 года, к концу первого года стройки были готовы 200 автодорожных опор.

В 2017 году шла работа над наиболее трудоемкими сооружениями моста — опорами в морской акватории.

В основание опор под автодорогу погружено более 3 тысяч свай, в том числе более 2,5 тысяч стальных трубчатых свай, общая длина которых составила более 160 км.

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Как сообщало ИА REGNUM, начало движения автомобилей по Керченскому мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Напомним, решение о строительстве Керченского моста было принято практически сразу после воссоединения Крыма с Россией. Мост соединит полуостров с Краснодарским краем и станет самым крупным в России — его длина составит 19 км.

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