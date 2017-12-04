Москва, 4 декабря, 2017, 09:29 — ИА Регнум. Центральный банк России с 4 декабря отозвал лицензии у двух коммерческих банков: у ООО КБ «Новопокровский» (г. Краснодар) и у ООО КБ «Евростандарт» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Относительно банка «Новопокровский», занимавшего 208 место в банковской системе РФ по величине активов, решение было принято в связи с несоблюдением финансовой организацией требования законодательства России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также финансированию террористической деятельности.

Для размещения денежных средств населения банк «Новопокровский» использовал активы ненадлежащего качества. В работе финансово-кредитного учреждения были также отмечены признаки недобросовестного поведения руководства структуры и ее собственников.

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Центробанк РФ сообщает, что к ООО КБ «Новопокровский» неоднократно применялись меры надзорного реагирования, в частности, ограничение привлечения вкладов.

В банке назначена временная администрация.

Решение по отзыву лицензии у ООО КБ «Евростандарт», занимавшего 539 место в банковской системе РФ по величине активов, принято в связи с тем, что в ходе инспекционной проверки представители ЦБ РФ обнаружили хищение из кассы банка крупной суммы наличных денег.

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Отмечается, что банк был ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций, никак не отражавшихся в отчетности. В работе банка так же, как и в случае КБ «Новопокровский», наблюдалось недобросовестное поведение руководства, которое выводило активы организации с ущербом для интересов её кредиторов и вкладчиков.

Сообщается, что ЦБ РФ неоднократно применял в отношении КБ «Евростандарт» меры надзорного реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 ноября 2017 года Центробанком РФ была отозвана лицензия на осуществление банковских операций у универсального коммерческого банка гуманитарных инвестиций «Новый Символ» (г. Москва).

Всего же с начала 2017 года отозваны лицензии почти у 40 российских банков. За 2016 год Центральный банк РФ лишил права на деятельность 88 банков.

Добавим, 24 ноября пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ сообщало о том, что в суд направлено уголовное дело о хищении более 2,18 млрд рублей у российских банков «Западный» и «Донинвест».

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