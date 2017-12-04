Москва, 4 декабря, 2017, 08:46 — ИА Регнум. В ночь с 3 на 4 декабря на Земле можно было наблюдать такое явление как суперлуние, когда Луна выглядела крупнее, чем обычно. Ускоренную запись опубликовал американский телеканал ABC.

Zastavki.com Луна

Суперлунием называется явление, когда Луна, находясь в точке перигея, приближается к Земле на максимально близкое расстояние. В это время она кажется на 30% ярче и на 14% больше.

Этой зимой суперлуние ожидается три раза. В следующий раз оно произойдёт в ночь на 2 января, а в третий раз — в ночь на 31 января.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, врачи рассказали, что у впечатлительных людей во время суперлуния может измениться психоэмоциональное состояние.

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