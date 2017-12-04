Новосибирск, 4 декабря, 2017, 10:23 — ИА Регнум. Пока общественность и депутаты ведут дискуссии на тему необходимости и обоснованности строительства четвёртого платного моста через реку Обь в Новосибирске, министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский уже назвал возможного подрядчика на строительство. По словам министра, им может стать московская дорожно-строительная компания «Автобан». А возможным концессионером — «Сибирская концессионная компания». Сумма контракта — 26,2 млрд рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Мост

«На момент подачи документов на конкурс подрядной организацией была ДСК «Автобан». Она находится за пределами Новосибирской области, но те организации, которые будут выполнять работы, будут привлекаться однозначно из Новосибирской области и города Новосибирска», — цитируют «Новосибирские новости» Анатолия Костылевского.

На официальном сайте компании говорится, что в 2014 году с целью управления ценными бумагами создано Акционерное общество «Автобан-Финанс», которое входит в состав Группы компаний «Автобан».

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, АО «Автобан-финанс» территориально находится в городе Москве. Организация была зарегистрирована 19 мая 2014 года. Уставной капитал — 20 тыс. рублей. Генеральным директором является Денис Анисимов.

Генеральным директором АО «ДСК «Автобан» указан Алексей Андреев, который является депутатом думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по Мегионскому одномандатному избирательному округу №6.

Председатель совета директоров АО «ДСК «Автобан» — действительный государственный советник III класса Николай Серегин.

«В организации трудятся более 4,5 тыс. сотрудников. Парк дорожно-строительной техники, машин и механизмов составляет 1050 единиц. За годы работы подразделениями компании возведено более 460 млн м3. Построено 4 200 км автодорог с капитальным типом покрытия», — отмечается на сайте.

АО «ДСК «Автобан» ведёт работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в пятнадцати субъектах пяти федеральных округов.

Отметим, что согласно ежеквартальному отчёту компании, общий размер кредиторской задолженности на 30 сентября 2017 года составил 11 638 761 тыс. рублей.

В то же время объём выручки от строительства автомобильных дорог (которые составили в 2017 году 70,14% от общего объёма выручки организации) за девять месяцев 2017 года — 9 865 792 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты горсовета Новосибирска и Заксобрания Новосибирской области в ходе обсуждения необходимости строительства четвёртого моста в Новосибирске на условиях концессионного соглашения на сессии 1 декабря 2017 года так и не смогли прийти к единому мнению. Некоторые депутаты горсовета выступили категорически против строительства мостового перехода на тех условиях, которые предлагаются сегодня. В то же время депутаты областного парламента просили коллег из муниципалитета поддержать инициативу, а все спорные вопросы решать уже в ходе реализации проекта.

В итоге председатель совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев предложил суммировать поручение горсовета и направить письмо на имя врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, в котором будет выражено мнение городского парламента по этому вопросу.

Напомним, подписать концессионное соглашение о строительстве четвёртого платного моста через реку Обь в Новосибирске региональные власти намерены 6 декабря.

Но стоит сказать, что выделение федерального гранта на строительство этого моста ранее было отложено примерно на год.

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Согласно проектной документации, 1,5-километровый шестиполосный мост через реку Обь в Новосибирске должен соединить Южную площадь на правом берегу с площадью Труда на левом. Многих депутатов и представителей общественности до сих пор смущает то, что гарантированный доход концессионера от платного моста составляет порядка 50 млрд рублей, и на него планируется выдать гарантию областного бюджета. Интересно, что эти 50 млрд появились не так давно, и ранее звучала цифра 91 млрд рублей.

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Структура финансирования строительства моста предусматривает консолидированное привлечение средств федерального (26, 2 млрд рублей), регионального (до 3,8 млрд рублей) бюджетов и средств частного партнера (до 16 млрд рублей).