Москва, 4 декабря, 2017, 08:45 — ИА Регнум. Банк России с 4 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Евростандарт» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

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Решение принято в связи с тем, что в ходе инспекционной проверки регулятор обнаружил хищения из кассы банка крупной суммы денег.

Бизнес банка был ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерской отчетности.

Кроме того, в работе банка наблюдалось недобросовестное поведение руководства, в частности, производился вывод ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

Отмечается, что Центробанк РФ неоднократно применял в отношении КБ «Евростандарт» меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения.

По величине активов банк «Евростандарт» занимал 539 место в банковской системе РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 ноября Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у универсального коммерческого банка гуманитарных инвестиций «Новый Символ» (г. Москва).

Напомним, с начала 2017 года отозваны лицензии почти у 40 российских банков. За 2016 год Центробанк РФ лишил лицензии 88 банков.

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