Берлин, 4 декабря, 2017, 07:39 — ИА Регнум. Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди подтвердил подлинность данных, якобы представленных экс-главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, передает телеканал ARD.

Иван Шилов ИА REGNUM Допинговые скандалы

По словам Риди, судебное расследование дела завершилось, и агентство может подтвердить подлинность представленных Родченковым данных.

«Высока вероятность того, что к российским спортсменам, которые принимали участие в соревнованиях с 2012 по 2015 год, применялись меры государственной поддержки, чтобы безнаказанно принимать допинг», — заявил Риди.

Напомним, Родченков дал ряд показаний WADA о якобы создании в России государственной системы допинга, которые легли в основу доклада Ричарда Макларена. На основании этих данных многие российские спортсмены были отстранены от соревнований и лишены наград.

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В 2016 году экс-глава Московской антидопинговой лаборатории уехал в США. Сам Родченков рассказал, что за обвинения России в допинге он получил в Соединенных Штатах квартиру и машину последней модели. При этом он также пожаловался на финансовые проблемы.

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