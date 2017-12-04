Москва, 4 декабря, 2017, 07:30 — ИА Регнум. Первый день (1 декабря) зимы для рубля начался со снижения курса. Торги на Мосбирже открылись ростом по доллару и евро, несмотря на дорожающую нефть. Участники рынка корректировали открытые позиции в своих портфелях перед выходными, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Всплеск волатильности на рынке наблюдался на американской сессии, когда в новостной ленте появилось сообщение о том, что бывший советник по национальной безопасности президента Дональда Трампа Майкл Флинн готовится свидетельствовать против него. Его допрашивают в рамках расследования возможных связей между РФ и администрацией Трампа.

На этой новости американский доллар подешевел по всему спектру рынка, а рубль подешевел к нему как валюта страны с развивающейся экономикой. Курс доллара вырос до 59,17 руб., курс евро — до 70,56 руб.

Сегодня, 4 декабря, торги на рынке Форекс открылись ростом по курсу доллара. Доллар частично отыграл пятничные потери на новостях из США. Президент США Дональд Трамп 3 декабря опроверг заявления о сговоре с Россией.

Майкл Флинн был уволен в феврале 2017 года из-за того, что солгал вице-президенту и ФБР. Об этом американский президент заявил в своем Твиттер. В Белом доме также не увидели угрозы в признании Флинна в даче ложных показаний ФБР.

Учитывая, что на торгах в Азии баррель Brent снизился на 0,47%, до $63,33, то, скорее всего, торги на Мосбирже откроются около пятничных уровней. Поскольку курс доллара поднимался выше 59 рублей, то можно рассматривать его повышение до 59,60 рубля к 6 декабря. Цель по паре евро/рубль — 70,80 рубля. На декабрь приходится пик внешних выплат в РФ.

Напомним, 1 декабря, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 43 коп. (+0,74%), до 58,88 руб., курс евро — на 54 коп. (+0,78%), до 70,07 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,2 млрд (+15.78%), евро/рубль — 278,1 млн евро (+26,64%).

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