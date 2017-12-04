Екатеринбург, 4 декабря, 2017, 07:52 — ИА Регнум. В Екатеринбурге часть прошедших выходных (2 и 3 декабря) жителям более 100 домов пришлось провести без отопления. Причиной стала крупная коммунальная авария, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

vestiprim.ru Отопление

Трубопровод на улице Советской прорвало днём 2 декабря. Отопление было ограничено в 120 жилых домах и четырёх образовательных учреждениях.

На ликвидацию аварии были брошены силы Екатеринбургской тепловой компании. Также специалисты обходили квартиры и проверяли тепловой режим. Ремонтные работы затянулись до ночи. По данным МЧС, уже в 01:30 по местному времени (23:30 мск) теплоснабжение было полностью восстановлено.

На форумах и в соцсетях граждане отреагировали на инцидент традиционно возмущёнными комментариями. «У нас как всегда: летом говорим, а зимой ремонтируем», — заметил один из интернет-пользователей.

Ещё одним заметным событием выходных стало избрание руководителя свердловского отделения партии «Яблоко». Им стал член партии Дмитрий Окатьев.

Отметим, свердловское «Яблоко» лихорадит на протяжении последних лет. Очередной скандал разразился в июне 2017 года: отделение оказалось обезглавлено. На тот момент лидер партии Юрий Переверзев ушёл в отставку в знак несогласия с кандидатурой главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана на пост губернатора Свердловской области. Отделение фактически прекратило своё существование.

В ноябре работа отделения была возобновлена. Сейчас оно снова обрело руководителя. Впрочем, наблюдатели не ожидают от обновлённой партячейки особой активности. Скептически оценивают перспективы партийцев и некоторые пользователи соцсетей.

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