Сеул, 4 декабря, 2017, 05:41 — ИА Регнум. Над Корейским полуостровом стартовали военные маневры военно-воздушных сил США и Южной Кореи. Об этом 4 декабря сообщает министерство национальной обороны Республики Корея.

(сс) stephan КНДР

Учения Vigilant Ace 18 станут наиболее масштабными за весь период военного сотрудничества Сеула и Вашингтона. К участию привлечены свыше 230 самолетов ВВС обеих стран.

В маневрах впервые одновременно задействованы шесть истребителей F-22 Raptor, шесть истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35A и два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer. Заявленная цель учений — отработка боевого взаимодействия авиации союзников в любых погодных условиях и вне зависимости от времени суток.

В план учений включено нанесение высокоточных ударов по учебным целям, которые имитируют объекты КНДР, связанные с ракетно-ядерной программой. Также будут поражены муляжи мобильных ракетных пусковых установок.

Отметим, что военные маневры пройдут на фоне очередного витка напряженности вокруг Корейского полуострова, связанного с новым ракетным пуском КНДР. 29 ноября была запущена северокорейская межконтинентальной баллистическая ракета «Хвасон-15», способная, как утверждает Пхеньян, поразить любую цель на материковой части США.

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