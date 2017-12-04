Москва, 4 декабря, 2017, 03:49 — ИА Регнум. Международная федерация футбола (ФИФА) должна срочно приступить к расследованию о допинге в российском футболе и не бояться возможного отстранения России от участия в предстоящем чемпионате мира. Об этом заявил глава института Национальных антидопинговых агентств (iNADO) Джозеф де Пенсье, передает Reuters.

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По словам де Пенсье, у России возникнет большая проблема с чемпионатом мира 2018 года, если ФИФА срочно не начнет расследования. Федерация должна как можно скорее «добраться до сути», для этого у нее есть стимул, добавил он.

«Любое международное соревнование может продолжаться без какой-либо страны, так почему не удастся провести мундиаль в России?» — отметил де Пенсье.

Он признал, что отстранение российской сборной от участия в мировом футбольном первенстве и последствия этого представить трудно, тем не менее такой вариант осуществим.

Как сообщало ИА REGNUM, финальные матчи чемпионата мира по футболу пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Церемония жеребьевки участников прошла 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце.

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