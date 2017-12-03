Вашингтон, 3 декабря, 2017, 21:26 — ИА Регнум. Северная Корея представляет серьезную опасность для Российской Федерации, Китая и других стран мира. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер в интервью телеканалу Fox News.

Office of Attorney General Henry McMaster Генерал-лейтенант Герберт Макмастер

«Существует реальная серьезная угроза для Китая, России, всех стран, которая исходит от Северной Кореи, обладающей ядерным оружием», — говорит Макмастер.

Помощник президента США добавил, что из-за политики Пхеньяна в регионе, возможно, также начнут вооружаться ядерным оружием Япония, Южная Корея и другие страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 ноября 2017 г. ВС КНДР провели запуск очередной баллистической ракеты. В этот раз ракета «Хвасон-15» преодолела 950 км и поднялась на 4 тыс. 475 км.

США, Япония и Южная Корея инициировали экстренный созыв СБ ООН, на котором действия Пхеньяна были названы угрожающими.

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