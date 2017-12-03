Донецк, 3 декабря, 2017, 18:37 — ИА Регнум. В населенных пунктах Гладосово и Травневое, захваченных бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в серых зонах, за неделю погибли 17 украинских военных. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Andrew Butko Э.А. Басурин

«За время присутствия с 22 ноября подразделений ВСУ в Гладосово и Металлисте (Травневое) они потеряли уже 17 военнослужащих убитыми и 11 ранеными, — заявил Басурин. — <…> При этом все потери украинские силовики несут исключительно из-за внутренних противоречий».

По его словам, военнослужащие ДНР даже не пытаются «вмешиваться» в перестрелки между подразделениями ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военнослужащие ВСУ заявили о захвате двух сел в «серой зоне» Гладосово и Травневое, расположенные в нейтральной зоне в районе Горловки.

Читайте также: ДНР: ВСУ держат в плену жителей захваченных сел

А также: Пленный солдат ВСУ рассказал о приказе захватить поселок в ЛНР