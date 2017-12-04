Украина, 22 февраля, 2015, 10:42 — ИА Регнум. 22 февраля из Донецка в Дебальцево выехала колонна наблюдателей ОБСЕ, сообщает «Донецкое агентство новостей». Колонну из 10 машин организации сопровождают автомобили МВД Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее, 20 февраля, ополченцы заявили, что миссия ОБСЕ может посетить Дебальцево 22 февраля. «В воскресенье, согласно их просьбе, доступ представителей миссии в город будет обеспечен ополчением ДНР», — заявлял вице-спикер Народного совета ДНР Денис Пушилин.

Также представителям международной организации гарантирован доступ и в другие населенные пункты, где «все в порядке с точки зрения безопасности», — подчеркнул Пушилин.