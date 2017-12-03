Москва, 3 декабря, 2017, 17:08 — ИА Регнум. Российская Федерация воспринимает совместную тренировку представителей ВМС Украины и команды американского эсминца James E. Williams в Черном море как провокацию. Об этом заявил первый зампред оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич в интервью РИА «Новости».

Council.gov.ru Франц Клинцевич

"Мы (власти РФ) выступаем категорически против, — сказал Клинцевич. — Это провокация, которую Россия воспринимает как недружественный шаг со стороны США».

По его словам, проведенные в Черном море военные учения нарушают все существующие договоренности. Сенатор добавил, что США выбрали в партнеры совершенно безответственное руководство Украины, «виновное в войне и этнических чистках на востоке страны».

2 декабря в пресс-службе командования ВМС Вооруженных сил Украины на странице в соцсети Facebook сообщили, что Военно-морские силы (ВМС) Украины провели совместную тренировку с эсминцем ВМС США USS James E. Williams в Черном море.

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