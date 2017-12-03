Тбилиси, 3 декабря, 2017, 16:53 — ИА Регнум. Третий за последние два дня подросток убит в Грузии в результате драки. По информации МВД Грузии, на этот раз инцидент произошел в селе Офшквити Цхалтубского района (регион Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).

Counselling Трагедия

Согласно данным министерства, трагедия произошла 2 декабря в одном из сёл Цхалтубского района, где обвиняемый «на почве взаимной перебранки нанес ножевые ранения в область грудной клетки» парню 2000 года рождения и скрылся с места происшествия.

«Раненый скончался до доставки в больницу», — говорится в сообщении министерства.

Сотрудники регионального департамента полиции задержали предполагаемого виновника преступления, жителя Тбилиси 1999 года рождения. Следствие ведется по статье 108 Уголовного кодекса Грузии («Умышленное убийство»), задержанному грозит лишение свободы сроком от 7 до 15 лет.

Отметим, что за день до этого происшествия в результате драки на улице Хорава в Тбилиси были ранены двое подростков, учеников 11-го класса школы №51. Один из раненых скончался на месте, второй умер в больнице. МВД установило подозреваемых в преступлении. Ими оказались сверстники убитых подростков, ученики соседней школы. Один из них задержан, проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия с целью задержания второго подозреваемого. Обоим предъявлено обвинение по статье 109 УК Грузии («Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах»).

Решением министра образования и науки Грузии, с понедельника в школу №51 будет направлена группа психологов для проведения работы с учениками этой школы.