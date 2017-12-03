Вашингтон, 3 декабря, 2017, 15:21 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не просил бывшего директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми останавливать расследование в отношении бывшего советника главы Белого дома по национальной безопасности генерала Майкла Флинна. Об этом Трамп написал сегодня, 3 декабря, в своём Twitter-аккаунте.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

«Я никогда не просил, чтобы Коми прекратил расследование Флинна. Просто фейковые новости покрывают очередную ложь Коми!» — написал Трамп.

Напомним, речь идёт о том самом директоре ФБР Коми, который весьма двусмысленно вел себя во время президентской гонки в США. Он то предъявлял Хиллари Клинтон обвинения в нарушении регламента государственной службы, то снимал их.

Обвинения касались того факта, что помощница экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон Хума Абедин отправляла служебную переписку главы американского внешнеполитического ведомства на личный компьютер своего бывшего мужа, сенатора Энтони Вейнера.

В своем поражении на выборах Клинтон обвиняла в том числе и Коми.

После вступления Трампа в должность Коми остался директором ФБР на некоторое время, однако затем именно он поучаствовал в раздувании скандала вокруг якобы имевших место связей членов команды Трампа с представителями российских властей и спецслужб.

В итоге Коми был отправлен в Трампом в отставку.

Затем Коми выступил перед специальным комитетом Конгресса США и заявил, что Трамп прямо не просил его прекратить расследование против экс-советника по национальной безопасности генерала Флинна, но всячески на это намекал.

В свою очередь, Флинн обвиняется в том, что он якобы осуществлял политические контакты с представителями российских властей ещё до момент инаугурации Трампа.

Все эти хитросплетения создаются врагами Трампа только для одной цели — импичмента президенту США.