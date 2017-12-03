Самара, 3 декабря, 2017, 13:18 — ИА Регнум. Таким образом, администрация выполнила определение Самарского областного суда, который обязал ее незамедлительно повторно рассмотреть заявку о проведении митинга сторонников Алексея Навального, сообщает РАПСИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный

Власти предупредили организатора об административной ответственности за проведение несанкционированного мероприятия.

Апелляционная инстанция своим определением не разрешала проведение митинга. В решении суда сказано, что суд удовлетворяет требования заявителя, признает незаконным отказ в проведении мероприятия и обязывает администрацию Самары повторно рассмотреть уведомление.

«Изложить резолютивную часть следующим образом: административное исковое заявление Владимира Логинова (заявитель митинга) удовлетворить, признать незаконным решение администрации Самары об отказе в согласовании митинга 3 декабря. Обязать администрацию Самары повторно рассмотреть заявление В. Логинова о проведении публичного мероприятия», — сказано в постановлении.

«Во исполнение апелляционного определения Самарского областного суда администрация повторно рассмотрела уведомление Логинова о проведении публичного мероприятия и приняла решение о невозможности проведения заявленного мероприятия», — сообщил представитель администрации.

По его словам, основанием для отказа послужили несколько факторов, в частности, площадь Кирова, на которой собирались митинговать в поддержку Навального, занята другим мероприятием — межрегиональным чемпионатом Belly Dance.

«С учетом данного обстоятельства проведение заявленного публичного мероприятия не позволит обеспечить безопасность при проведении ранее запланированного мероприятия, а также создаст препятствия при подвозе, транспортировке участников и гостей фестиваля», — поясняет администрация.

Она также отмечает, что целью планируемого митинга была встреча с Навальным и выдвижение его кандидатом в президенты, что является нарушением закона «О выборах»: предвыборная программа может осуществляться только с момента регистрации кандидата ЦИКом и проведение кампании в поддержку кандидата допускается только после официального опубликованного решения о назначении выборов.

Таким образом, Логинов не устранил несоответствие указанных в уведомлении целей, форм и иных условий проведения публичного мероприятия требованиям закона, и оно не может быть согласовано и не может проводиться, подчеркнули в администрации. Данная правовая позиция подтверждается судебной практикой Ленинского районного суда Самары, Самарского областного суда, а также разъяснениями Верховного суда РФ, указано в ответе властей.

«Таким образом, к сожалению, запланированное Вами мероприятие не может быть проведено в рамках действующего законодательства. Информируем, что Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за нарушения установленного порядка организации публичного мероприятия», — подчеркивается в ответе администрации.

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