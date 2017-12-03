Власти Самары повторно отказали в проведении митинга Навального
Самара, 3 декабря, 2017, 13:18 — ИА Регнум. Таким образом, администрация выполнила определение Самарского областного суда, который обязал ее незамедлительно повторно рассмотреть заявку о проведении митинга сторонников Алексея Навального, сообщает РАПСИ.
Власти предупредили организатора об административной ответственности за проведение несанкционированного мероприятия.
Апелляционная инстанция своим определением не разрешала проведение митинга. В решении суда сказано, что суд удовлетворяет требования заявителя, признает незаконным отказ в проведении мероприятия и обязывает администрацию Самары повторно рассмотреть уведомление.
«Изложить резолютивную часть следующим образом: административное исковое заявление Владимира Логинова (заявитель митинга) удовлетворить, признать незаконным решение администрации Самары об отказе в согласовании митинга 3 декабря. Обязать администрацию Самары повторно рассмотреть заявление В. Логинова о проведении публичного мероприятия», — сказано в постановлении.
«Во исполнение апелляционного определения Самарского областного суда администрация повторно рассмотрела уведомление Логинова о проведении публичного мероприятия и приняла решение о невозможности проведения заявленного мероприятия», — сообщил представитель администрации.
По его словам, основанием для отказа послужили несколько факторов, в частности, площадь Кирова, на которой собирались митинговать в поддержку Навального, занята другим мероприятием — межрегиональным чемпионатом Belly Dance.
«С учетом данного обстоятельства проведение заявленного публичного мероприятия не позволит обеспечить безопасность при проведении ранее запланированного мероприятия, а также создаст препятствия при подвозе, транспортировке участников и гостей фестиваля», — поясняет администрация.
Она также отмечает, что целью планируемого митинга была встреча с Навальным и выдвижение его кандидатом в президенты, что является нарушением закона «О выборах»: предвыборная программа может осуществляться только с момента регистрации кандидата ЦИКом и проведение кампании в поддержку кандидата допускается только после официального опубликованного решения о назначении выборов.
Таким образом, Логинов не устранил несоответствие указанных в уведомлении целей, форм и иных условий проведения публичного мероприятия требованиям закона, и оно не может быть согласовано и не может проводиться, подчеркнули в администрации. Данная правовая позиция подтверждается судебной практикой Ленинского районного суда Самары, Самарского областного суда, а также разъяснениями Верховного суда РФ, указано в ответе властей.
«Таким образом, к сожалению, запланированное Вами мероприятие не может быть проведено в рамках действующего законодательства. Информируем, что Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за нарушения установленного порядка организации публичного мероприятия», — подчеркивается в ответе администрации.
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