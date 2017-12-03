Санкт-Петербург, 3 декабря, 2017, 13:05 — ИА Регнум. В выходные дни информационное пространство взорвало сообщение об очередном «аэропортовом» инциденте с депутатом. В центре оказался один из самых богатых депутатов Госсовета Чувашии, генеральный директор двух региональных подразделений «Газпрома» Кияметдин Мифтахутдинов, которому отдельные СМИ приписали воровство чужой сумки с 400 долларами. В Чувашии это вызвало как минимум недоумение: вряд ли один из старейших депутатов с большим парламентским стажем, возглавляющий два крупных предприятия, смог бы пренебречь своим статусом и безупречной деловой репутацией. Причиной произошедшего считают от банального курьёза до «подставы» влиятельного в регионе руководителя, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Как считает сам депутат, это случайность и недоразумение, от чего не застрахован ни один человек.

Pxhere.com Дамская сумочка

Инцидент произошёл в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, откуда парламентарий возвращался домой через Москву. По приземлении в аэропорту первопрестольной его задержала полиция, в которую ранее поступило заявление о краже сумки. Камеры наблюдения показали, что сумку в Пулково мог забрать депутат. Выяснилось, что в сумке было всего 400 долларов.

«Это недоразумение и случайность, которая может произойти с каждым человеком. Это нелепость, которая может случиться с любым, особенно в дороге», — с горечью прокомментировал ИА REGNUM инцидент сам Мифтахутдинов.

По его словам, в аэропорту Санкт-Петербурга до посадки в самолёт он находился со своей коллегой, они обедали в кафе, рядом был багаж — сумки, верхняя одежда. Каким-то образом в этом ворохе оказалась и чужая сумка. По приземлении в Москве депутата уже ожидала полиция…

По данному факту проводятся следственные действия. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет. По данным местных СМИ, доследственная проверка, скорее всего, завершится отказом в возбуждении уголовного дела, так как в действиях депутата не усматривается умысел хищения чужого имущества.

Несмотря на выходные, весть быстро облетела Чувашию. Депутату искренне сочувствуют, считая это банальным курьёзом, которые нередки в поездках. Близкое окружение по-доброму шутит, вспоминая «Иронию судьбы, или С лёгким паром!», которая уже более 40 лет является самым любимым фильмом россиян. 64-летний депутат просто не мог пренебречь своим статусом и безупречной репутацией, чтоб позариться на чужую сумку.

Отметим, что Кияметдин Мифтахутдинов является одним из самых состоятельных депутатов Госсовета Чувашии. В 2016 году он заработал около 10,9 млн рублей. С 2003 года работает генеральным директором двух региональных подразделений «Газпрома» — ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» и ОАО «Газпром газораспределение Чебоксары». Имеет высокие государственные награды, в том числе медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медаль ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой».