Вашингтон, 3 декабря, 2017, 10:13 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп поздравил руководство американского телеканала АВС, которое на месяц отстранило от работы своего журналиста за ошибку в репортаже о президенте США и его бывшем советнике по национальной безопасности генерале Майкле Флинне. Поздравление Трамп опубликовал сегодня, 3 декабря, в своём Twitter-аккаунте.

Marc Nozell Дональд Трамп

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 декабря журналист АВС Брайан Росс заявил, что президент Трамп ещё во время предвыборной кампании в 2016 году якобы просил Флинна, который работал в его предвыборном штабе, наладить контакты с русскими.

Однако позже выяснилось, что некий анонимный источник, на который ссылался Росс, просто оговорился и имел в виду другое.

«Поздравляю ABC News с отстранением Брайана Росса за его ужасно неаккуратный и бесчестный репортаж про Россию, охоту на ведьм. Большее число сетей и «газет» должны сделать то же самое со своими фейковыми новостями», — написал Трамп.

Напомним, 1 декабря Флинн признался в суде, что давал ложные показания ФБР относительно своих контактов с российскими официальными лицами. Флинн согласился сотрудничать со следствием и рассказать «всю правду».