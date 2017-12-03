Вашингтон, 3 декабря, 2017, 03:23 — ИА Регнум. Бывший директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков обвинил экс-замминистра спорта РФ Юрия Нагорных в попытке подмены проб украинской биатлонистки Виты Семеренко. Об этом информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассказал в беседе с The New York Times.

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Родченков пояснил, что во время Олимпиады в Сочи в 2014 году Нагорных особенно беспокоили биатлонистки из Украины, которые являлись серьезными конкурентками российских спортсменок. Однако Родченков отказался выполнить просьбу Нагорных и подменить пробу биатлонистки Семеренко.

По его словам, тщательное изучение пробы показало бы, что запрещенный препарат не находился в организме спортсменки, а был введен непосредственно в пробу.

«Я не мог этого сделать с невинной спортсменкой. За время своей работы я менял много положительных допинг-проб на чистые, но никогда наоборот», — сказал Родченков.

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Информатор WADA также заявил о том, что не раз обсуждал применение допинга с главой Союза биатлонистов России Александром Кравцовым. Такие разговоры имели место и в преддверии турнира в Сочи.

«В разное время я говорил с Александром Кравцовым об использовании препаратов, повышающих эффективность в целом, и о сочинском плане в частности», — отметил Родченков.

Он добавил, что на личном автомобиле Кравцова в московскую антидопинговую лабораторию не раз приезжали сотрудники ФСБ. Там они узнавали, как правильно подменять «грязные» пробы российских спортсменов на «чистые», утверждает Родченков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер России Виталий Мутко рассказал о том, что Родченков просил не увольнять его с поста директора антидопинговой лаборатории и предлагал «взорвать» МОК и WADA, используя имеющуюся у него информацию. Мутко ответил отказом.

Напомним, что именно показания бежавшего в США Родченкова легли в основу так называемого доклада Макларена о государственной допинговой системе, якобы действующей в России.