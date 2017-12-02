Мадрид, 2 декабря, 2017, 22:21 — ИА Регнум. 2 декабря на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» был разыгран матч 14-го испанской Примеры тура между командами «Севилья» и «Депортиво». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

В конце первого тайма скоростной форвард Виссам Бен-Йеддер открыл счет ударом в ближний нижний угол после ассиста Нолито — 1:0. На 79-й минуте вингер сборной Дании Микаэль Крон-Дели удвоил преимущество в счете — 2:0. Ассистентом вновь стал Нолито.

Статистика матча («Севилья"/"Депортиво»)

Удары 6/5

Удары в створ 3/2

Владение 57%/43%

Фолы 12/16

Набрав 28 очков «Севилья» идет на 4-й строчке. «Депортиво» остался на 17-й позиции с 12-ю очками.

Составы на матч:

«Севилья»: Сория, Лангле, Гайс, Эскудеро, Меркадо, Банега, Писарро, Васкес, Бен-Йеддер, Сарабия, Нолито.

«Депортиво»: Мартинес, Морено, Наварро, Сидней, Шер, Вальверде, Гильерме, Борхес, Лукас, Картабья, Адриан.

Главный арбитр матча: Хосе Мариая Санчес Мартинес.

Предупреждения: Картабья — 31, Эскудеро — 39, Сидней — 74, Лукас — 86.

Голы: Бен-Йеддер 45 — 1:0, Крон-Дели 79 — 2:0.