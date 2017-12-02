«Севилья» оправдала ожидания и уверенно обыграла «Депортиво»
Мадрид, 2 декабря, 2017, 22:21 — ИА Регнум. 2 декабря на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» был разыгран матч 14-го испанской Примеры тура между командами «Севилья» и «Депортиво». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.
В конце первого тайма скоростной форвард Виссам Бен-Йеддер открыл счет ударом в ближний нижний угол после ассиста Нолито — 1:0. На 79-й минуте вингер сборной Дании Микаэль Крон-Дели удвоил преимущество в счете — 2:0. Ассистентом вновь стал Нолито.
Статистика матча («Севилья"/"Депортиво»)
Удары 6/5
Удары в створ 3/2
Владение 57%/43%
Фолы 12/16
Набрав 28 очков «Севилья» идет на 4-й строчке. «Депортиво» остался на 17-й позиции с 12-ю очками.
Составы на матч:
«Севилья»: Сория, Лангле, Гайс, Эскудеро, Меркадо, Банега, Писарро, Васкес, Бен-Йеддер, Сарабия, Нолито.
«Депортиво»: Мартинес, Морено, Наварро, Сидней, Шер, Вальверде, Гильерме, Борхес, Лукас, Картабья, Адриан.
Главный арбитр матча: Хосе Мариая Санчес Мартинес.
Предупреждения: Картабья — 31, Эскудеро — 39, Сидней — 74, Лукас — 86.
Голы: Бен-Йеддер 45 — 1:0, Крон-Дели 79 — 2:0.