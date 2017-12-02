Москва, 2 декабря, 2017, 22:19 — ИА Регнум. Первыми странами, которые пострадают в случае начала боевых действий на Корейском полуострове, станут Япония и Южная Корея. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью белорусскому телеканалу СТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

«Осуждая ракетно-ядерные авантюры Пхеньяна, мы (власти РФ) не можем не осуждать провокационное поведение наших американских коллег, — говорит Лавров, слова которого обнародованы на сайте российского внешнеполитического ведомства. — К огромному сожалению, они пытаются утащить в ту же сторону японцев и южнокорейцев, которые (…) станут первыми жертвами в случае развязывания войны на Корейском полуострове».

Глава МИД РФ напомнил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын не предпринимал никаких «авантюр более двух месяцев». По его словам, Москва вела работу с Пхеньяном в вопросе урегулирования ситуации на полуострове, однако США вновь и вновь объявляли о внеочередных военных учениях.

«Есть ощущение, что они специально провоцировали Ким Чен Ына», — говорит Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 ноября 2017 г. Вооруженные силы КНДР провели запуск очередной баллистической ракеты. В этот раз ракета «Хвасон-15» преодолела 950 км и поднялась на 4 тыс. 475 км.

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