Вашингтон, 2 декабря, 2017, 19:48 — ИА Регнум. Руководство Пентагона считает «непродуктивными переговоры» в Астане по урегулированию вооруженного конфликта в Сирии. Об этом, как передает RT, сообщил глава военного ведомства Джеймс Мэттис.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сирийский флаг

«Астана не является продуктивной, — говорит Мэттис. — Много усилий вложено, немногое получено на выходе. Теперь всё переходит в Женеву, где ведущие усилия предпринимаются спецпосланником ООН Стаффаном де Мистурой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2011 г. в Сирии началась гражданская война, когда так называемая вооруженная оппозиция попыталась силой оружия свергнуть законное правительство страны.

Позднее в конфликте приняли участие террористические группировки, в частности «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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