Вашингтон, 2 декабря, 2017, 17:42 — ИА Регнум. Обращение бывшего посла США в РФ Майкла Макфола к российскому послу Анатолию Антонову с просьбой снять с него российские санкции было шуткой. Об этом сообщил бывший американский дипломат на своей странице в соцсети Twitter.

U.S. Department of State Майкл Макфол

«Я сказал это, шутя, на публичном мероприятии, — написал Макфол. — Конечно, я знаю, что Антонов не обладает полномочиями исключить меня из российского санкционного списка».

При этом экс-посол США добавил, что он «не сделал ничего такого, из-за чего его можно было бы включать в этот список».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший посол США в РФ Майкл Макфол в Станфордском университете заявил, что он обратился к российскому коллеге Анатолию Антонову посодействовать со снятием с него визовых ограничений.

По словам экс-дипломата, он хотел бы поехать в Россию, но не может сделать это, находясь в черном списке.

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