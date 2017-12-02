Саратов, 2 декабря, 2017, 16:54 — ИА Регнум. В пятницу, 1 декабря, в Саратове блогер Алексей Навальный вместе с группой своих сторонников «оккупировал» сквер, причем это произошло во время проведения памятного мероприятия, посвященного Дню Неизвестного солдата, организованного региональным отделением Российского союза ветеранов Афганистана.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Навальный

Алексей Навальный провел митинг, ранее не согласованный с администрацией города.

«В итоге, Навальный и его сторонники помешали не только «афганцам», но и родителям с детьми. Региональные СМИ отмечают: Навальный под проведение незаконной акции по сути захватил детскую площадку, пытаясь общаться со своими сторонниками с детской горки», — сообщает издание «Взгляд».

В духе лучших традиций штабов Алексея Навального — в Саратове после подачи уведомления на проведение «встречи с гражданами» из штаба соратников блогера — больше не слова.

Городские власти согласовывают заявку, готовят площадку, обеспечивают охрану правопорядка, организуют работу муниципальных служб, медиков и пожарных.

Но формально «встреча» не была согласована, в силу молчания заявляющей стороны. Как сообщало агентство ФАН, в ночь на пятницу представители саратовского штаба Алексея Навального были задержаны за попытку установить сцену в сквере героев Краснодона.

И тогда Алексей Навальный «разворачивается в марше», влезает на детскую горку, и оттуда раздает своим соратникам программные заявления.

Эти действия представляются на первый взгляд хаотичными и бессмысленными, но это только на первый взгляд.

На самом деле, Алексей Навальный прекрасно понимает, что уже ничем не интересен ни для кого, и единственный шанс «разогреть» ускользающую аудиторию — очевидный конфликт, «большая разборка», а еще лучше — «посадка».

Тогда-то он снова станет «жертвой режима», «несгибаемым» борцом с властями, и «узником совести».

Член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло ранее опубликовал данные по числу разрешенных митингов Алексея Навального, свидетельствующие о том, что в период с 15 сентября большинство заявленных акций в 47 городах России были согласованы, однако не состоялись из-за неявки организаторов: согласно подсчету юриста, на 177 согласованных акций приходится 13 отказов. Ремесло отправил запросы в администрации городов, где должны были состояться митинги, и изучил данные из открытых источников, в результате составив список регионов, в которых Навальному беспрепятственно согласовали акции.

А тем временем Самарский областной суд подтвердил незаконность проведения митинга 3 декабря с участием Алексея Навального на площади Кирова в Самаре.

Рассмотрев апелляционную жалобу администрации Самары на решение Ленинского районного суда Самары от 28 ноября, областной суд подтвердил доводы представителей органа МСУ о том, что площадь будет занята при проведении ранее запланированного ежегодного культурного мероприятия «Межрегиональный чемпионат по восточным танцам. Самара-2017», о чем организаторы митинга были официально уведомлены.

В этой связи распространяемая информация о согласовании митинга не соответствует действительности. Участие в несанкционированном митинге влечет административную ответственность, отмечают в мэрии.

Чего, собственно, и добивается Алексей Навальный.

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