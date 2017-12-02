Санкт-Петербург, 2 декабря, 2017, 14:45 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщает пресс-служба управления МЧС по Санкт-Петербурга.

Tysto Авария

Сообщается, что в Невском районе города На Искровском проспекте у дома 14/12 произошло столкновение легкового автомобиля марки Mercedes и микроавтобуса «Соболь Баргузин».

Уточняется, что водитель Mercedes двигался на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения погибли четверо пассажиров микроавтобуса. Пассажир Mercedes находится в тяжелом состоянии. Водитель иномарки с места происшествия скрылся.

Полицияи выясняет все обстоятельства произошедшего.