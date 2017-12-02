Барнаул, 2 декабря, 2017, 13:55 — ИА Регнум. Программы развития внутреннего и въездного туризма в Алтайском крае позволили привлечь в развитие туристско-рекреационных кластеров «Белокуриха», «Барнаул — горнозаводской город» и автотуристский кластер «Золотые ворота» 5 млрд рублей частных инвестиций. О том, что сфера туризма в Алтайском крае является одним из ключевых направлений его развития, и что регион становится все более востребован туристами как место для оздоровительного, событийного, сельского и других видов туризма, сообщил губернатор Алтайского края Александр Карлин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул — столица Алтайского края

«Подводя итоги 2017 года, мы получили по этой программе ресурсы из федерального бюджета в сумме 2,9 миллиарда рублей. Уже сегодня, несмотря на то, что привлечения частных инвестиций могут запаздывать, пять миллиардов рублей частных инвестиций в эти три площадки вложено. Практически на один бюджетный рубль вложено два рубля частных», — подчеркнул глава региона.

Читайте также: И медведи по улицам бродят: чем и почём Барнаул завлекает туристов

Напомним, в 2016 году Алтай посетили 2,05 млн человек (в 2014 году общий турпоток в Алтайском крае составил 1,64 млн человек, в 2015 году — 1,87 млн человек). Несмотря на то, что мощностей региона хватит, чтобы единовременно принять 51 тыс. туристов, в Правительстве Алтайского края подчеркивают, что не считают самоцелью наращивание турпотока.

«Мы уже столкнулись с тем, что спрос на санатории в Белокурихе превосходит предложения. Мы должны увеличивать количество мест приема, заниматься инфраструктурой и этим способствовать росту числа туристов, а не безудержной рекламой: «Давайте, приезжайте к нам», — привёл довод Александр Карлин.

Вместе с тем, по его оценке, пропорция финансирования туристический инфраструктуры все больше будет возрастать в пользу частных инвестиций.

«Предприниматели могут видеть, где и в каких объектах нуждается регион. А правительство Алтайского края берет на себя обязательства оперативно решать все вопросы, в том числе и связанные с землеотводом. По такому принципу, в частности, был создан придорожный сервис Большого Золотого кольца Алтая и Малого Золотого кольца Алтая», — пояснил губернатор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, усилия по развитию внутреннего туризма в России оказали положительное влияние на туристическую индустрию Алтайского края. Количество туристов и экскурсантов, посетивших регион в летний период 2017 года (июнь — август), составило более 880 тысяч человек, что примерно на 5% выше показателя аналогичного периода прошлого года.