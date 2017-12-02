Санкт-Петербург, 2 декабря, 2017, 12:11 — ИА Регнум. Четыре человека погибли на месте в результате автокатастрофы, произошедшей ранним утром 2 декабря в Невском районе Санкт-Петербурга. Еще один человек получил тяжелые травмы.

Https://vk.com/spb_today ДТП в Невском районе Петербурге (скриншот группы «ДТП и ЧП")

По данным УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в 5:40 у дома 14 по Искровскому проспекту автомобиль Mercedes-Benz ML проехал на красный сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем «ГАЗ Соболь».

Все четверо погибших находились в «Соболе». Пассажир «Мерседеса» госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Очевидцы аварии рассказали в соцсетях, что иномарка двигалась с очень большой скоростью по Искровскому проспекту и врезалась в «Соболь», совершавший поворот на улицу Подвойского. После ДТП водитель «Мерседеса» покинул место происшествия до приезда оперативных служб. Его личность уже установлена.

По данным «Фонтанки», погибшие водители и пассажиры «Соболя» были сотрудниками ГУП «Горэлектротранс». Попавший в аварию автомобиль осуществлял служебную развозку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге с 30 ноября в связи со снегопадом резко ухудшились дорожные условия, значительно увеличилось количество ДТП. Как уточнили в дорожной полиции региона, 30 ноября в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 413 дорожно-транспортных происшествий, что на 51 больше, чем днем ранее. На следующий день, 1 декабря, только с 00:00 по 20:00 количество поступивших заявок о дорожно-транспортных происшествиях в Санкт-Петербурге составило 1120.