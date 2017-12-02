Вашингтон, 2 декабря, 2017, 07:26 — ИА Регнум. Американская частная космическая корпорация SpaceX в январе 2018 года планирует осуществить первый запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Об этом накануне, 1 декабря, написал в своём Twitter-аккаунте глава SpaceX Илон Маск.

SpaceX РН Falcon Heavy

«Falcon Heavy будет запущена в следующем месяце во стартовой площадки на мысе Канаверал», — написал Маск.

Он пообещал, что это событие «гарантировано будет захватывающим».

Известно, что о создании ракеты-носителя Falcon Heavy Маск заявил ещё в апреле 2011 года. Ракета создавалась на основе ракеты тяжелого класса Falcon 9. Планировалось, что первый пуск состоится в 2013 году, однако завершение разработки ракеты и её первый запуск многократно откладывались.

Маск объяснял это техническими сложностями.

«Falcon Heavy — одна из тех вещей, которые, на первый взгляд, выглядят легко. Просто берём две первые ступени и используем их как навесные ускорители. На самом деле нет, это безумно сложно и потребовало переработки конструкции центрального блока и массу различного оборудования. Это действительно было шокирующе тяжело перейти с одно-блочной на трёх-блочную ракету», — говорил Маск на одной из пресс-конференций.

После аварии ракеты-носителя Falcon 9 в июне 2015 года, приоритет работ над первым запуском Falcon Heavy, который планировался в конце года, был снижен в пользу ускорения возвращения к полётам ракеты Falcon 9, и перенесён сначала на весну 2016, а позже на конец 2016 года.

Затем выяснилось, что для Falcon Heavy нужно существенно изменить стартовый стол.