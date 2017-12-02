Москва, 2 декабря, 2017, 03:25 — ИА Регнум. Уверенность украинского президента Петра Порошенко в том, что народ Украины на референдуме поддержит его идею о вступлении в ЕС и НАТО, не самое главное в процессе евроинтеграции — важнее мнение самого Европейского союза, сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

ParisSeptembre2014 Алексей Пушков

Комментируя заявление украинского лидера о планах провести в стране референдум, российский сенатор написал:

«Порошенко уверен: украинцы поддержат его идею о вступлении в ЕС. Но проблема в другом: это категорически не поддержат в ЕС. Что явно важнее».

Напомним, 1 декабря Порошенко объявил о планах провести на Украине референдум. Он уверен, что украинцы, как и он, хотят вступления страны в ЕС и в НАТО. Он сказал: «Я убежден, что народ страны поддержит эту мою инициативу».

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Кроме того, Порошенко заявил, что ждет коммюнике о предоставлении Украине €1,8 млрд со стороны ЕС в течение ближайших двух лет. В этот же день Европейская комиссия заявила, что Киев не получит третий из обещанных траншей в €600 млн, поскольку пока выполнил не все условия Брюсселя.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 декабря глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли заявил, что Киев успешно работает над проведением реформ, но пока не одолел коррупцию. Так, украинским властям следует создать антикоррупционный суд и еще поработать над реформами.