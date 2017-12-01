Вашингтон, 2 декабря, 2017, 01:30 — ИА Регнум. Очередной запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты, по мнению министров обороны США и Японии, является противоправным с точки зрения норм ООН и угрожает стабильности в Тихоокеанском регионе, сообщили в пресс-службе Пентагона.

Baobacgiang.com.vn Испытательный запуск МБР, КНДР

Комментируя итоги телефонных переговоров по северокорейской проблеме, состоявшихся 1 декабря между министром обороны США Джеймсом Мэттисом и его японским коллегой Ицунори Онодэрой, американское оборонное ведомство сообщило, что чиновники пришли к согласию относительно видения внешней политики Пхеньяна.

«Мэттис и Онодера выразили единодушие относительно вопросов безопасности и признали угрозу, связанную с безрассудным, противоправным поведением Северной Кореи, которое противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН», — сообщили в пресс-службе Пентагона.

По словам министров, Пхеньян ведет себя агрессивно, что угрожает стабильности в регионе и во всем мире.

Напомним, обсуждение очередного пуска Пхеньяном в ночь на 29 ноября ракеты «Хвасон-15» продолжается как в ООН, так и на уровне двусторонних международных контактов.

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Токио с самого начала заявлял об опасности, исходящей от Пхеньяна, при этом оговаривалось, что северокорейская ракета хоть и упала на территорию исключительной экономической зоны Японии, но не представляла конкретной угрозы и потому не была сбита.

Япония, Южная Корея и США инициировали экстренный созыв СБ ООН, на котором действия Пхеньяна были названы угрожающими.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 декабря российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что у него сложилось ощущение, будто Вашингтон специально провоцируют Пхеньян на ракетные запуски и испытания.

«Осуждая ракетно-ядерные авантюры Пхеньяна, мы не можем не осуждать провокационное поведение наших американских коллег», — отметил Лавров.