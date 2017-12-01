Женева, Швейцария, 1 декабря, 2017, 23:57 — ИА Регнум. Постоянный представитель Российской Федерации при штаб-квартире Организации Объединённых Наций в Женеве (Швейцария) и других международных организациях Алексей Бородавкин назвал требование так называемой сирийской оппозиции о немедленной отставке законного президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада «открытой провокацией». Об этом Бородавкин заявил сегодня, 1 декабря.

Beshr Abdulhadi ВС САР

«Они (оппозиция — ИА REGNUM ) приехали обсуждать отставку Башара Асада. Это не переговорная позиция, это вздорное требование, которое не просто не может быть принято, а является открытой провокацией в отношении сирийской правительственной делегации», — сказал российский постпред.

Он заявил, что российская сторона не оставляет надежды на то, что в рядах сирийских оппозиций возобладает здравый смысл и они скорректируют свои позиции.

«Рассчитываем на то, что в рядах оппозиционеров все же возобладает здравый смысл и они увидят политические и военные реалии, которые сложились сейчас в Сирии, и коренным образом скорректируют свою позицию, выработают переговорные подходы, а не продолжат повторять бессмысленные радикальные требования», — подчеркнул Бородавкин.

При этом он констатировал, что на данный момент какого-то существенного прогресса на межсирийских мирных переговорах в Женеве добиться не удалось, так как ряд требований одной из сирийских оппозиций просто невыполнимы.

Кроме того, Бородавкин заявил, что на ход межсирийских мирных переговоров не могло не повлиять зверское убийство сирийского летчика боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«На ход переговоров в Женеве повлияли и другие негативные факторы. Прежде всего, это зверское убийство сирийского военного летчика и еще 15 военнослужащих Сирии, взятых в плен ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ — ИА REGNUM ). Мне очень жаль, что СМИ, которые называют мейнстримовскими, не посчитали нужным осветить это преступление ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и дать ему надлежащую оценку», — сказал дипломат.

Межсирийские мирные переговоры продолжатся на следующей неделе.