Москва, 1 декабря, 2017, 23:22 — ИА Регнум. Созданная США в одностороннем порядке зона в сирийском Эт-Танфе абсолютно не нужна для урегулирования конфликта в Сирии, заявил 1 декабря глава МИД России Сергей Лавров.

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Такое заявление Сергей Лавров сделал на сессии «Взгляд из России» международной конференции по проблемам Средиземноморья.

По мнению министра иностранных дел РФ, ни одна зона деэскалации конфликта не должна провоцировать раскол Сирии на части, а 55-км зона, учрежденная американцами в Эт-Танфе без согласования с кем-либо имеет смысл только в одном случае — если вашингтон намерен «вырвать часть Сирии и создать там местную администрацию».

«Нужно быть острожными, чтобы не позволить зонам деэскалации стать шагом к расколу Сирии на разные части. К сожалению, американцы в одностороннем порядке создали вокруг Эт-Танфа 55-километровую зону, что абсолютно не нужно», — сказал Сергей Лавров.

Кроме того, Сергей Лавров напомнил, что внутри этой зоны находится лагерь беженцев Рукбан, который используется террористами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для вербовки новых боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября российские военные предложили США исключить из контролируемой ими зоны в Сирии лагерь беженцев Эр-Рукбан, так как из-за полного закрытия зоны вокруг базы США в Эт-Танфе в лагере в полной изоляции оказались более 50 тыс. человек.