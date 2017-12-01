Москва, 1 декабря, 2017, 23:05 — ИА Регнум. В Москве сегодня, 1 декабря, открыли «главный каток страны».

Дарья Антонова ИА REGNUM На катке ВДНХ

Огромный каток площадью 20 тыс. квадратных метров открыт на территории комплекса Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). В церемонии открытия принимали участие многие москвичи и гости столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Twitter-аккаунте написал, что катание на коньках — давняя «московская традиция», которая зародилась ещё в XIX веке.

«Приятно видеть, как она возрождается благодаря сотням ледовых площадок. Они открываются и во дворах, и в парках. А с сегодняшнего дня на ВДНХ вас ждет главный каток страны», — написал Собянин.

Большой каток ВДНХ расположен на Главной аллее — от павильона N1 «Центральный» до павильона N58 «Земледелие». Ледовыми дорожками также окружены фонтаны ВДНХ. Для детей работает отдельная ледовая площадка.

Выход на каток осуществляется через четыре павильона проката коньков. Также будет экспресс-проход для тех, у кого есть коньки.