Гаага, Нидерланды, 1 декабря, 2017, 22:24 — ИА Регнум. Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге проведёт внутреннее расследование в связи с самоубийством в зале суда бывшего хорватского генерала Слободана Пральяка, говорится в сообщении пресс-службы МТБЮ.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

«В дополнение к расследованию смерти Слободана Праляка, которое будет проведено Нидерландами, секретариат МТБЮ инициировал независимую экспертизу внутренней деятельности МТБЮ в соответствии со стандартной процедурой», — говорится в сообщении.

В ходе экспертизы планируется провести оценку соблюдения необходимых соответствующих процедур, а по её результатам сформулировать рекомендации для других судов, которые могут быть использованы в будущем.

Уточняется, что экспертиза будет начата на следующей неделе, а отчет о её результатах будет подготовлен до конца 2017 года.

Напомним, 29 ноября апелляционная комиссия МТБЮ подтвердила приговоры шестерым лидерам боснийских хорватов во главе с бывшим премьер-министром непризнанной Хорватской республики Гер­цег-Бос­на (ХРХБ) Ядранко Прличем, которые в 2013 году были признаны виновными в преступлениях против мусульнан-бошняков, а также нарушениях Женевских конвенций, законов и обычаев ведения войны в период вооружённого конфликта 1992−1995 годов.

Один из осуждённых трибуналом, начальник Главного штаба Хорватского вече обороны Слободан Пральяк, после оглашения ему приговора выкрикнул, что он не является преступником, после чего выпил неизвестную жидкость из небольшой ёмкости. Спустя несколько часов он скончался в больнице.

Отметим, что лидер сербских националистов Воислав Шешель, в марте 2016 года оправданный МТБЮ после 11 лет заключения, рассказал журналистам, что подсудимые в Гаагском трибунале тщательно обыскивались перед входом в здание суда. В этой связи он не исключил в качестве одного из вариантов, что ёмкость с неизвестной жидкостью для хорватского генерала могли пронести в зал его адвокаты.