Москва, 1 декабря, 2017, 21:34 — ИА Регнум. В Госдуме не хотят вводить ограничения для аккредитованных в России американских СМИ на посещения нижней палаты парламента, но указывают на необходимость, передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Государственная дума РФ

Госдума может принять решение о запрете 20 американским СМИ, аккредитованным в РФ, посещать нижнюю палату парламента. Готовящееся постановление Госдумы будет состоять из двух пунктов: первый пункт о запрете доступа американских СМИ в Думу, второй — будет содержать рекомендацию для региональных парламентов принять аналогичное решение.

Несмотря на то, что на Западе российские СМИ давно выставляются как «пропагандисты» в самом негативном смысле слова, американские журналисты довольно спокойно работают в России, указал вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

«Искренне не понимаю, почему возможность ограничения доступа в Госдуму представителям американских СМИ вызывает такой шквал негодования. Напомню, что наших журналистов в США признали иностранными агентами и при любом удобном случае дискредитируют их, ущемляя в законных правах. От нас же ждут, что мы будет молчать и соглашаться. Нет, этого не будет, прошли те времена, пора привыкнуть», — отметил парламентарий.

Решение об ограничениях для работы американских СМИ Госдума обсудит на заседании 6 декабря.

Предполагается, что такая мера станет зеркальным ответом на решение Конгресса США лишить аккредитации RT как иностранного агента.