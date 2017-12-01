Москва, 1 декабря, 2017, 21:28 — ИА Регнум. В финальной жеребьёвке определились сборные, которые проведут игры Чемпионата мира 2018 года в Саранске. 16 июня состоится матч между сборными Перу и Дании, 19 июня встретятся сборные Колумбии и Японии, 25 июня на матч со сборной Ирана приедет сборная Португалии и 28 июня пройдёт игра между командами Туниса и Панамы, сообщили ИА REGNUM в правительстве Мордовии.

E-mordovia.ru Делегация Саранска, которую возглавил Владимир Волков

Церемония жеребьёвки началась в 18.00 мск в Государственном Кремлёвском дворце, в мероприятии приняли участие делегации 32 команд-участниц предстоящего турнира, официальные лица, легендарные футболисты прошлого и настоящего, известные артисты.

Кроме того, в церемонии принял участие глава Мордовии Владимир Волков.

Напомним, что матчи финальной стадии группового этапа пройдут в 11 городах России с 14 по 28 июня. Матч плей-офф: 1/8 финала — с 30 июня по 3 июля, игры ¼ финала — 6—7 июля, полуфиналы в Санкт-Петербурге и Москве 10 и 11 июля соответственно. Наконец, финал ЧМ-2018 пройдет в Москве 15 июля.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне Саранск как город-организатор чемпионата мира по футболу 2018 года открыл свою информационную стойку в Кремлёвском дворце. Столицу Мордовии представляли официальные послы саксофонист Игорь Бутман, актёр Станислав Дужников и суперболельщик Виктор Паутов.