Москва, 1 декабря, 2017, 20:45 — ИА Регнум. В ходе торгов на Московской межбанковской валютной бирже сегодня, 1 декабря, курс евросоюзного евро превысил отметку в 70 рублей.

Евро

К концу торгового дня евро на ММВБ стоил 70,54 рубля. Доллар США подорожал до 59,16 рубля.

Нефть при этом также немного дорожает на мировых торговых площадках. Североморская Brent на торгах в Лондоне подорожала до $63,74 за баррель.

«Черное золото» дорожает на фоне продления соглашения о сокращении уровня добычи нефти до конца 2018 года между подавляющим большинством нефтедобывающих стран.